Im Kampf gegen den Terrorismus und internationale Krisen will Frankreich den Verteidigungsetat deutlich aufstocken.

Die zuständige Ministerin Parly erklärte in der Hauptstadt Paris, die Tendenz der vergangenen 30 Jahre solle umgekehrt werden. Das Versprechen von Präsident Macron, bis 2025 zwei Prozent der Wirtschaftleistung für die Verteidigung auszugeben, werde damit eingelöst. Der entsprechende Gesetzentwurf solle im Sommer vom französischen Parlament beschlossen werden. - Auch bei der Polizei und der Gendarmerie sollen in den kommenden Jahren insgesamt 10.000 neue Stellen geschaffen werden. Die Sicherheitskräfte sollten künftig in Problemvierteln stärker präsent sein, kündigte Innenminister Collomb an.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.