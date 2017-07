In Paris hat die traditionelle Militärparade zum französischen Nationalfeiertag begonnen.

Zum Auftakt fuhr Präsident Macron mit einem offenen Armee-Fahrzeug über die Champs-Elysées. Ehrengast der heutigen Feierlichkeiten ist US-Präsident Trump. Anlass für seinen Besuch in der französischen Hauptstadt ist der 100. Jahrestag des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg.



Die Zeremonie mit tausenden Soldaten sowie zahlreichen Fahrzeugen und Flugzeugen findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Nach Angaben der Polizei wird die Militärparade von etwa 3.500 Beamten geschützt. In Frankreich gilt nach einer Serie islamistischer Anschläge weiterhin der Ausnahmezustand.



Heute vor einem Jahr wurden bei einem Attentat mit einem Lastwagen in Nizza 88 Menschen getötet. Präsident Macron wird am Nachmittag in der südfranzösischen Stadt an einer Gedenkfeier teilnehmen.