Mit einer großen Militärparade auf den Pariser Champs-Elysées feiert Frankreich heute seinen Nationalfeiertag.

Ehrengast ist in diesem Jahr US-Präsident Trump. Bei der Militärparade wird auch an den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg vor hundert Jahren erinnert. Zudem soll der Opfer des Anschlags von Nizza vor einem Jahr gedacht werden. Dazu wird Präsident Macron am Nachmittag in der südfranzösischen Stadt an einer Trauerzeremonie teilnehmen.



Gestern Abend hatten Macron und Trump bei einem Treffen in Paris ihren Willen zur Zusammenarbeit bekundet. Beide betonten ihre Einigkeit im Kampf gegen den Terrorismus und kündigten an, dass sie Initiativen für eine diplomatische Lösung des Kriegs in Syrien schaffen wollten.