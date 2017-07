Die französische Regierung will in diesem Jahr mehr als 4,5 Milliarden Euro in den Haushalten der Ministerien einsparen.

Haushaltminister Darmanin sagte der Zeitung "Le Parisien", dies solle dazu beitragen, die EU-Defizitgrenze von drei Prozent wieder einzuhalten. Gekürzt werden soll nach seinen Angaben vor allem in den Etats für Inneres und Verteidigung. Premierminister Philippe hatte entsprechende Maßnahmen bereits in der vergangenen Woche in seiner Regierungserklärung angekündigt.