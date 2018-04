In Frankreich ist die frühere Klosteranlage Mont Saint-Michel nach einer zeitweisen Evakuierung wieder geöffnet.

Der Einsatz der Sicherheitskräfte sei beendet, es bestehe kein Risiko mehr, berichteten französische Medien unter Berufung auf den zuständigen Polizeipräfekten Sabathe. Ein Unbekannter hatte am Morgen in einem Cafe auf der einstigen Klosterinsel damit gedroht, Sicherheitskräfte zu töten. Die daraufhin erfolgte Evakuierung verlief laut Polizeiangaben ohne Zwischenfälle. In den Mittagsstunden wurde mit 40 Einsatzkräften sowie einem Helikopter nach dem Verdächtigen gesucht. Es sei inwzischen sichergestellt, dass sich der Mann nicht mehr auf dem Mont Saint-Michel aufhalte.



Der Mont Saint-Michel nahe der Grenze zwischen Normandie und Bretagne ist ein einzigartiges Denkmal mittelalterlicher Kloster- und Festungsarchitektur; er gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Jährlich kommen rund drei Millionen Besucher zu der einstigen Klosterinsel.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.