Frankreich nach der Wahl "Bei Reformen nicht auf Eurozone fokussieren"

Nach dem Erfolg von Präsident Emmanuel Macrons Partei bei der Parlamentswahl in Frankreich ist der Weg für Reformen frei. CDU-Politiker Jens Spahn warnte davor, sich dabei zu stark auf mögliche Reformen in der EU zu konzentrieren. Angesichts der Stimmung im Land müssten auch Themen wie Migration, Verteidigung und Terrorismus in den Blick genommen werden, sagte er im Dlf.

Jens Spahn im Gespräch mit Silvia Engels