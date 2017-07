In Nizza wird des Anschlags vor einem Jahr mit 86 Toten gedacht.

An der Zeremonie nimmt auch Präsident Macron teil. Er verlieh Orden an Polizisten, die damals im Einsatz waren. Heute vor einem Jahr war ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menge von Menschen gerast, die sich am französischen Nationalfeiertag auf der Uferpromenade versammelt hatten.



Heute Vormittag hatte Macron in Paris auf den Champs-Elysées die traditionelle Militärparade zum Nationalfeiertag abgenommen. Als Ehrengast war auch US-Präsident Trump anwesend. Anlass für die Einladung war der 100. Jahrestag des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg.