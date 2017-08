In Frankreich hat die geplante Lockerung des Arbeitsrechts eine weitere Hürde genommen.

Die Nationalversammlung in Paris stimmte mit deutlicher Mehrheit dafür, dass die Regierung die Reform über Verordnungen umsetzen darf. Der Senat soll am Donnerstag über das Vorhaben entscheiden. Präsident Macron will Unternehmen mit den Änderungen mehr Flexibilität verschaffen und hofft, dass sich die Arbeitslosigkeit dadurch verringert. Kritiker befürchten eine Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte.