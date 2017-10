Die französische Nationalversammlung hat für ein neues Anti-Terror-Gesetz gestimmt.

Die Abgeordneten in Paris sprachen sich mit großer Mehrheit dafür aus, die Kompetenzen der Sicherheitsbehörden erneut auszuweiten. Der Senat muss dem Gesetz noch zustimmen. Es sieht vor, bestimmte Maßnahmen des seit 2015 geltenden Ausnahmezustands in abgeschwächter Form in geltendes Recht zu überführen. So wären etwa präventive Hausdurchsuchungen nach Zustimmung eines Richters möglich. Kritiker befürchten eine Art permanenten Ausnahmezustand.



Zwei Tage nach der Messerattacke in Marseille nahm die Polizei mehrere Verdächtige fest. Der Angreifer, ein Tunesier, hatte am Hauptbahnhof der südfranzösischen Stadt zwei Frauen erstochen. Anschließend wurde er von Soldaten erschossen.