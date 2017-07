Der französische General Lecointre soll den zurückgetretenen Generalstabschef de Villiers ersetzen.

Nach Angaben aus Paris war der 55-Jährige in der Vergangenheit unter anderem in Ruanda und im früheren Jugoslawien im Einsatz. Zudem leitete Lecointre in Mali eine militärische Trainingsmission der Europäischen Union.



De Villiers war gestern im Streit um Kürzungen im Verteidigungsbudget zurückgetreten. Der Fünf-Sterne-General hatte geplante Einsparungen von 850 Millionen Euro in diesem Jahr kritisiert und war dafür von Präsident Macron öffentlich zurechtgewiesen worden.