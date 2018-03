Im französischen Lille hält der rechtspopulistische Front National heute und morgen einen Parteitag ab.

Die Vorsitzende Le Pen will eine Öffnung ins bürgerliche Lager erreichen und einen neuen Namen für die Partei vorschlagen. Außerdem sollen die Delegierten darüber entscheiden, ob der Front National mit der Forderung nach einem Euro-Austritt in die EU-Wahl kommendes Jahr geht. Am Sonntag stellt sich Le Pen zur Wiederwahl als Parteichefin. Sie ist die einzige Kandidatin für den Posten.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.