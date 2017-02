Frankreich Politiker Fillon bittet um Entschuldigung

Der französische Politiker Francois Fillon. (AFP / Martin BUREAU)

Der Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen, Fillon, hat die Beschäftigung seiner Ehefrau Penelope als Fehler bezeichnet.

Er bitte das französische Volk dafür um Entschuldigung, sagte Fillon in Paris. Er betonte, es habe sich nicht um eine Scheinbeschäftigung gehandelt. Er habe völlig legal und transparent agiert. Fillon kündigte weiter an, eine Vermögensaufstellung im Internet offenzulegen. An seiner Präsidentschaftskandidatur halte er fest.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob Penelope Fillon einer Scheinbeschäftigung nachging oder tatsächlich für ihren Mann im Abgeordnetenbüro arbeitete. Fillon war wegen der Affäre in den Umfragen deutlich zurückgefallen.