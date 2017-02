Frankreich Politiker Fillon veröffentlicht Gehalt seiner Frau

Der französische Politiker Francois Fillon. (AFP / Martin BUREAU)

Die Frau des französischen Präsidentschaftskandidaten Fillon hat in gut 15 Jahren als parlamentarische Mitarbeiterin gut 680.000 Euro netto erhalten.

Das geht aus einer Aufstellung hervor, die der Politiker auf seiner Internet-Seite veröffentlichte. Demnach war Penelope Fillon zwischen 1986 und 2013 bei ihrem Mann und dessen zeitweiligem Nachfolger Joulaud angestellt. Pro Monat erhielt sie ein Gehalt von durchschnittlich knapp 3.700 Euro.



Fillon hatte die Beschäftigung seiner Frau als Fehler bezeichnet und das französische Volk um Entschuldigung gebeten. An seiner Präsidentschaftskandidatur für die Konservativen will er aber festhalten. Wegen der Affäre ist Fillon in den Umfragen deutlich zurückgefallen.