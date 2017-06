Die französische Politikerin Simone Veil ist tot.

Wie ihre Familie mitteilte, starb die ehemalige Präsidentin des Europäischen Parlaments in Paris im Alter von 89 Jahren. Sie war die erste Frau, die dieses Amt bekleidete. Als Spitzenkandidatin der UDF trat Simone Veil 1979 bei der ersten Europawahl an. Von 1993 bis 1995 war sie Staatsministerin für Soziales und Gesundheit. 2004 sprach Simone Veil im Bundestag anlässlich einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Veil und ihre Familie wurden 1944 von der Gestapo verhaftet und in das KZ Auschwitz deportiert.