Die französische Politikerin Simone Veil ist tot.

Wie ihre Familie mitteilte, starb sie in Paris im Alter von 89 Jahren. Von 1979 bis '82 stand sie als erste Frau dem Europäischen Parlament als Präsidentin vor. Weil sie Jüdin war, wurde Veil 1944 im Alter von 16 Jahren in das Vernichtungslager Auschwitz und später nach Bergen-Belsen deportiert. Sie überlebte und engagierte sich später in der Stiftung für die Erinnerung an die Schoah. 2004 sprach Simone Veil im Bundestag anlässlich einer Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus.