Nach Ansicht der Politikwissenschaftlerin Guérot hat die rechtspopulistische französische Präsidentschaftskandidatin Le Pen besonders bei der weiblichen Wählerschaft aufgeholt.

Frauen seien in Frankreichs politischem Bild in den letzten Jahren kaum vorgekommen, sagte Guérot im Deutschlandfunk. Das sei der Trumpf Le Pens. Dabei habe sie sich mit ihrem Wahlprogramm vor allem auf weiße Frauen fokussiert, die sie vor dem Islam schützen wolle. Le Pen ziele damit auf die Verunsicherung vieler Frauen insbesondere in den Vorstädten ab. An zahlreichen Stellen bliebe Le Pen mit ihren Versprechen an die Frauen allerdings unpräzise. Dennoch sei inzwischen ein großes Drittel der Front National Wähler in Frankreich weiblich, betonte Guérot.