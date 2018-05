Die französischen Behörden haben einen mutmaßlichen Freund des Messerangreifers von Paris verhört.

Der junge Mann sei in Straßburg zur Befragung festgesetzt worden, sagte ein Justizbeamter. Auch die Eltern des Angreifers seien vernommen worden. Der in Tschetschenien geborene Islamist wurde wegen seiner radikalen Ansichten von der Polizei als mögliches Sicherheitsrisiko geführt, war aber nicht vorbestraft gewesen. Er hatte gestern Abend in der Pariser Innenstadt Menschen mit einem Messer angegriffen und dabei einen 29 Jahre alten Passanten getötet. Vier weitere Personen wurden verletzt, bevor die Polizei den Mann erschoss.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.