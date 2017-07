Die französischen Behörden haben erneut ein illegales Flüchtlingslager im Norden von Paris geräumt.

Nach offiziellen Angaben sollen die fast 3.000 Menschen, die dort gelebt haben, zunächst übergangweise in andere Orte gebracht werden. In Paris hatten sich in den vergangenen beiden Jahren immer wieder wilde Camps gebildet, weil die offiziellen Unterkünfte voll sind. Die jetzt geräumten Lagerplätze waren in der Nähe eines Aufnahmezentrums entstanden, das im vergangenen Jahr eröffnet worden war, um die Lage zu entspannen. Die Einrichtung hat allerdings nur 400 Plätze und ist dem Andrang nicht gewachsen.