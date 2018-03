Einen Tag nach der Geiselnahme in Südfrankreich ist die Zahl der Todesopfer auf vier gestiegen.

Wie Innenminmister Collomb heute früh in Paris mitteilte, erlag der Polizist, der sich gestern gegen eine weibliche Geisel hatte austauschen lassen und vom Täter angeschossen worden war, seinen Verletzungen. Er würdigte den Gendarmen als mutigen Helden, der für sein Land gestorben sei. "Frankreich wird niemals seinen Heldentum, seine Tapferkeit und sein Opfer vergessen", schrieb Collomb bei Twitter. Dem Polizisten war es gelungen, heimlich sein Mobiltelefon anzulassen, damit die Ermittler das Geschehen im Supermarkt mithören konnte.



Inzwischen wurde eine enge Bekannte des getöteten Angreifers festgenommen. Die Frau steht laut Staatsanwaltschaft im Verdacht, Mitglied einer kriminellen terroristischen Vereinigung zu sein. Sie lebte demnach mit dem mutmaßlichen Täter zusammen.



Dieser hatte gestern bei einem Autodiebstahl in Carcassonne und der Geiselnahme in einem Supermarkt in Trèbes drei Menschen getötet hatte, bevor er von Spezialeinheiten erschossen wurde. Der 25-Jährige mit marokkanischen Wurzeln hatte sich selbst als Soldat der Terrormiliz IS bezeichnet. Frankreichs Präsident Macron bezeichnete die Attacken als islamistischen Terroranschlag. Er versprach den Franzosen seine absolute Entschlossenheit für den Kampf gegen den Terrorismus.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.