Bundespräsident Steinmeier reist heute zu seiner ersten Auslandsreise im neuen Amt nach Paris.

Dort wird er am Mittag von Frankreichs Staatspräsident Hollande erwartet. Die beiden dürften über internationale Krisenherde und über den Erfolg rechtspopulistischer Parteien in Europa sprechen. In Paris war Steinmeier zuletzt erst Ende Januar. Es war eine von über 30 Reisen dorthin in seiner Zeit als Außenminister.



Hollandes Amtszeit geht bald zu Ende. Im April finden in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt - er wird nicht wieder antreten.