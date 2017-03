Der frühere französische Ministerpräsident Fillon bleibt Präsidentschaftskandidat, trotz laufender Ermittlungen gegen ihn wegen einer möglichen Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau.

Fillon bestätigte, dass er im Zuge der Ermittlungen für den 15. März vom Ermittlungsrichter vorgeladen wurde. Zugleich betonte er, die Vorwürfe seien unbegründet. Er warf der Justiz vor, die Unschuldsvermutung zu missachten. Wörtlich erklärte der konservative Politiker, bei der öffentlichen Vorladung zu diesem Zeitpunkt handele es sich um einen versuchten politischen Mord. - Fillon hatte seine Frau jahrelang auf Kosten der Steuerzahler als Parlamentarische Mitarbeiterin beschäftigt. Ob sie wirklich in dieser Funktion tätig war, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Der frühere Ministerpräsident hatte sich in der Vorwahl der französischen Konservativen im vergangenen November gegen den früheren Regierungschef Juppé und den ehemaligen Präsidenten Sarkozy durchgesetzt. Bei der Präsidentschaftswahl im April treten außer ihm unter anderen die rechtsextreme Kandidatin Le Pen und der unabhängigen Kandidat Macron an.