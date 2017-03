Bei den französischen Konservativen wächst der Druck auf Präsidentschaftskandidat Fillon.

Das Lager des früheren Staatschefs Sarkozy forderte Fillon zum Rücktritt auf. Der ehemalige Premierminister Juppé schloss allerdings aus, als Ersatzkandidat zur Verfügung zu stehen. Er warf Fillon "Sturheit" vor. Dieser sei durch seinen Umgang mit der Scheinbeschäftigungsaffäre in eine Sackgasse geraten. Die Justiz ermittelt gegen Fillon wegen der mutmaßlichen Veruntreuung von Staatsgeldern. In Umfragen liegt er derzeit nur noch auf dem dritten Platz und würde es damit nicht in die Stichwahl schaffen. - Am Abend kommt die Parteispitze der Republikaner zusammen, um über die Krise zu beraten.