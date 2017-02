Frankreich Präsidentschaftskandidat Fillon wehrt sich gegen neue Vorwürfe

Francois Fillon mit seiner Ehefrau Penelope (imago / Stephane Lemouton)

Der französische Präsidentschaftskandidat Fillon weist neue Vorwürfe in der Affäre um eine Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau zurück.

Die Zeitung "Le Canard Enchaîné" berichtet, Fillons Frau habe außergewöhnlich hohe Abfindungen in Höhe von 45.000 Euro als parlamentarische Mitarbeiterin bekommen. - Fillon bezeichnete den Bericht als Lüge und Rufschädigung. Morgen soll ein Offener Brief des Präsidentschaftskandidaten der französischen Republikaner erscheinen, in dem er sich noch einmal zu den Vorwürfen äußern will. Fillon hatte bereits gestern eingeräumt, seine Frau habe rund 680.000 Euro vom französischen Staat erhalten.