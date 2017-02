Frankreich Präsidentschaftskandidat Macron sieht sich als Opfer russischer Hacker-Angriffe

Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron. (dpa picture alliance / AP / Michel Euler)

Der französische Präsidentschaftskandidat Macron ist nach Angaben seines Wahlkampfteams mehrfach Opfer russischer Hackerangriffe geworden.

Es habe Hunderte oder sogar Tausende elektronische Attacken auf die Internetseite Macrons gegeben, sagte sein Wahlkampfmanager Ferrand dem Fernsehsender "France 2". Außerdem würden staatliche russische Medien täglich sogenannte Fake News über den unabhängigen Kandidaten verbreiten. Beweise für diese Anschuldigungen lieferte Ferrand jedoch nicht. Da Hacker häufig Umwege über Server in anderen Ländern machen, ist es schwer nachzuweisen, woher die Angriffe tatsächlich stammen. - Die erste Runde der Präsidentenwahl in Frankreich findet am 23. April statt, die Stichwahl am 7. Mai. Auch vor der US-Wahl im vergangenen November soll es zu Cyberattacken aus Russland gekommen sein. Nach Einschätzung der US-Geheimdienste ordnete Präsident Putin persönlich die Angriffe an.