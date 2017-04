Der Wahlkampf für die französische Präsidentenwahl geht in die letzte Woche.

Die in Umfragen führenden Kandidaten präsentierten sich in Kundgebungen ihren Anhängern. Der unabhängige Kandidat Macron und der Linke Mélenchon traten in Paris auf. Der Konservative Fillon sprach in Nizza. Vor dem Auftritt der Rechtspopulistin Le Pen setzte die Polizei Tränengas gegen Demonstranten ein, die den Auftritt der Politikerin des Front National stören wollten.



In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am kommenden Sonntag gibt es insgesamt elf Bewerber. Die beiden Kandidaten, die dabei die meisten Stimmen erhalten, treten zwei Wochen später bei einer Stichwahl gegeneinander an.