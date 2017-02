Frankreich Proteste gegen korrupte Politiker

Eine Demonstrantin bei einer Kundgebung in Paris gegen korrupte Politiker (dpa, picture-alliance Francois Mori)

In mehreren französischen Städten hat es Kundgebungen gegen korrupte Politiker gegeben.

Nach Angaben der Polizei marschierten in Paris etwa 700 Demonstranten durch die Straßen. Sie trugen Schilder mit Parolen gegen den konservativen Präsidentschaftskandidaten Fillon, der wegen der Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau unter Druck geraten ist. Auch in Lyon, Angers und Lille gab es Proteste. Die Rechtspopulistin le Pen wehrt sich gegen Vorwürfe, wonach sie als Europa-Abgeordnete einen fiktiven Arbeitsvertrag für einen Mitarbeiter ausgestellt haben soll. In Frankreich wird in zwei Monaten ein neuer Präsident gewählt.