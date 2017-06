Die französische Regierung hat eine umstrittene Lockerung des Arbeitsrechts auf den Weg gebracht.

Präsident Macron will die Reform mit Verordnungen umsetzen - damit könnte das Parlament nicht bei jedem Detail mitentscheiden. Die Abgeordneten sollen der Regierung eine Art Vollmacht geben, die Änderungen in Eigenregie auszuarbeiten und zu erlassen. Das Parlament muss diesem Verfahren allerdings noch zustimmen. Das Kabinett hat dazu jetzt das nötige Rahmengesetz beraten.



Die Reform des Arbeitsrechts war ein zentrales Wahlversprechen Macrons, der damit die Konjunktur in Frankreich ankurbeln will. Die Gewerkschaft CGT hat bereits landesweite Proteste angekündigt.