Der französische Premierminister Philippe hat Einsparungen im Haushalt von acht bis neun Milliarden Euro angekündigt.

Damit wolle man die von der EU geforderte Drei-Prozent-Defizitgrenze einhalten, sagte Philippe in Paris. Zuvor hatte der französische Rechnungshof gewarnt, ohne drastische Kürzungen werde das Minus bei 3,2 Prozent liegen. Die Finanzprüfer kritisieren die Vorgängerregierung unter Präsident Hollande, die die Ausgaben einiger Ministerien zu niedrig angesetzt hatte. Philippe sprach in diesem Zusammenhang von einer inakzeptablen haushaltspolitischen Entgleisung. Ziel war es gewesen, in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2007 die Defizitobergrenze einzuhalten.