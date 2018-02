Die französische Regierung hat einen 60-Punkte-Plan vorgelegt, um gegen islamistische Radikalisierung vorzugehen.

Diese bedrohe die Gesellschaft, sagte Premierminister Philippe nach einem Ministertreffen in Lille. Es werde ein Schwerpunkt auf die Gefängnisse gelegt. Demnach sollen 1.500 neue Plätze in abgeschotteten Abteilungen speziell für radikalisierte Insassen geschaffen werden. Einige der Attentäter der vergangenen Jahre hatten sich in Gefängnissen radikalisiert. Für Minderjährige, die aus Krisengebieten kommen, soll es eine besondere Betreuung geben. Weitere Maßnahmen betreffen Schulen und den öffentlichen Dienst.

