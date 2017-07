Im Kampf gegen das hohe Staatsdefizit will die französische Regierung in diesem Jahr 4,5 Milliarden Euro einsparen.

Wie Haushaltsminister Darmanin der Zeitung "Le Parisien" sagte, soll das durch Kürzungen in den Ministerien erreicht werden. So wolle man etwa die Kosten für die Fuhrparks senken und öffentliche Ausschreibungen besser verhandeln. Stellenstreichungen seien nicht vorgesehen. Premierminister Philippe hatte bereits in der vergangenen Woche in seiner Regierungserklärung betont, dass Frankreich in diesem Jahr die EU-Defizitgrenze von drei Prozent wieder einhalten will.