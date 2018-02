Die französische Regierung will eine Reform der hoch verschuldeten Staatsbahn SNCF notfalls auch ohne das Parlament durchsetzen.

Sollten die Abgeordneten der Nationalversammlung die Pläne ablehnen, werde man die Änderungen per Dekret verordnen, sagte Premierminister Philippe in Paris. Die Einzelheiten sollten in den kommenden Monaten ausgearbeitet werden. Widerstand kommt auch von den Gewerkschaften. Auf der SNCF lasten Schulden von 45 Milliarden Euro. Viele der 260.000 Angestellten sind auf Lebenszeit angestellt, viele können zudem ein Jahrzehnt früher in Rente gehen als andere Staatsbedienstete.



Philippe kündigte an, neuangestellte Mitarbeiter kämen in Zukunft nicht mehr in den Genuss dieser Regelungen und würden stattdessen nach dem üblichen Arbeitsrecht behandelt.

