Der französische Premierminister Philippe steht vor dem Ausschluss aus seiner Partei.

Die Republikaner kündigten diesen Schritt nach einer Sondersitzung in Paris an. Eine endgültige Entscheidung soll in einer Woche fallen. Parteimitglieder werfen Philippe eine zu große Nähe zu Präsident Macron und dessen Partei "La République en Marche" vor. Philippe gehört dem gemäßigten Flügel der Republikaner an. Seit Mai ist er Regierungschef.