Der französische Schriftsteller Max Gallo ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Das teilte sein Verlag in Paris mit. Der in Nizza geborene Sohn italienischer Einwanderer war Mitglied der Académie Française. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Biografien historischer Persönlichkeiten wie Robespierre, Napoléon und de Gaulle. Gallo war auch Politiker. In den Achtziger Jahren war er Regierungssprecher unter Präsident Mitterrand, später saß er für die Sozialisten im Europäischen Parlament. Als er vor zwei Jahren seinen letzten Roman vorlegte, teilte Gallo mit, dass er an Parkinson litt.