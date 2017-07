Trotz zahlreicher Skandale will der französische Senat Parlamentariern auch weiterhin die Möglichkeit geben, Verwandte als Mitarbeiter zu beschäftigen.

Die Senatoren strichen einen Passus aus einem Gesetzentwurf, mit dem solche Anstellungen untersagt werden sollten. Die Nationalversammlung könnte ihn in der weiteren parlamentarischen Beratung allerdings wieder einfügen.



Die Neuregelung ist ein zentrales Anliegen von Präsident Macron, dessen Unterstützer in der Nationalversammlung die Mehrheit haben. In der Vergangenheit waren französische Parlamentarier immer wieder in den Verdacht der Scheinbeschäftigung geraten, wenn sie Familienangehörige angestellt hatten. Unter anderem traf es den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Fillon.