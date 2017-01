Frankreich Sozialist Hamon gewinnt Stichwahl um Präsidentschaftskandidatur

Benoit Hamon und Manuel Valls gehen in die Stichwahl des Präsidentschaftskandidaten der französischen Sozialisten. (AFP / Joel Saget)

In Frankreich hat Ex-Bildungsminister Hamon die Stichwahl der Sozialisten um die Präsidentschaftskandidatur gewonnen.

Das meldet die Nachrichtenagentur afp unter Berufung auf Parteikreise in Paris. Damit setzte sich der 49-Jährige gegen den früheren Premier Valls durch. An der Stichwahl hatten sich deutlich mehr Bürger beteiligt als in der ersten Runde vor einer Woche. Hamon, ein Parteilinker, tritt damit als Kandidat der Sozialisten bei den Präsidentschaftswahlen in drei Monaten an.