In Frankreich werden zuckerhaltige Getränke teurer.

Die Nationalversammlung in Paris stimmte mit breiter Mehrheit einer Steuererhöhung zu. Mit der schrittweisen Erhöhung will die Regierung das Risiko von Übergewicht und Diabetes bei Kindern senken. Die Steuer auf zuckerhaltige Getränke wird in Frankreich seit 2013 erhoben. Auch in Großbritannien gibt es eine solche Abgabe, anders als in Deutschland. Sie wird Regierungen von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen, in einer Höhe von mindestens 20 Prozent.



Neben so genannten Softdrinks sollen in Frankreich auch Zigaretten teurer werden.