Aus Protest gegen die Reformpolitik von Präsident Macron wird in Frankreich am Donnerstag in vielen Bereichen gestreikt.

Betroffen ist unter anderem der Bahnverkehr, weil die Beschäftigten der Staatsbahn SNCF ihren beamtenähnlichen Status verlieren sollen. Bei den Fluglosen sind ebenfalls Arbeitsniederlegungen angekündigt. Deshalb ist auch bei internationalen Bahn- und Flugverbindungen mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. Gestreikt wird außerdem in Schulen und Krankenhäusern. Dort sollen insgesamt 120.000 Stellen gestrichen werden.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.