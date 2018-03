Landesweite Streiks haben in Frankreich erhebliche Störungen im Bahn- und Flugverkehr verursacht.

Viele Züge fuhren nicht. In Paris fielen wegen des Ausstands der Fluglotsen ein Drittel der Flüge aus. Auch viele Grundschulen blieben geschlossen. In Paris und Nantes kam es zu Krawallen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Die Proteste richten sich gegen Reformpläne von Präsident Macron. Der Staatschef will in den nächsten Jahren im öffentlichen Dienst rund 120.000 Stellen abbauen. Zudem soll künftig die Bezahlung teilweise von den Leistungen der Bediensteten abhängen.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.