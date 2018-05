Nach der tödlichen Messerattacke in Paris prüfen die Ermittler einen möglichen terroristischen Hintergrund. Das teilte der zuständige Staatsanwalt mit. In Paris hatte am Abend nahe dem Opernhaus ein Mann Passanten mit einem Messer angegriffen und dabei einen Menschen getötet.

Vier Personen wurden verletzt. Der Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Nach Informationen aus Justizkreisen handelte es sich um einen gebürtigen Tschetschenen. Seine Eltern würden derzeit von der Polizei verhört.



Frankreichs Präsident Macron sprach auf Twitter von dem Angriff eines "Terroristen" und sagte Extremisten den Kampf an. Nach Angaben von Augenzeugen hat der Täter "Allahu Akbar" gerufen, also "Gott ist groß". Zu der Messerattacke bekannte sich der IS.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.