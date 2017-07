Der französische Präsident Macron unternimmt einen Vermittlungsversuch in der Libyenkrise.

Wie der Élysée-Palast mitteilte, richtet Macron morgen ein Treffen der rivalisierenden Machthaber aus. Der Ministerpräsident der international anerkannten Übergangsregierung al-Sarradsch und der Militärführer Haftar treffen sich demnach in einem Schloss vor den Toren von Paris. Beide seien bereits in der französischen Hauptstadt und arbeiteten mit französischen Experten, um eine gemeinsame Basis zu finden, hieß es. Ein Mitarbeiter Macrons sagte, es bestehe die Hoffnung, dass die beiden sich auf eine gemeinsame Erklärung einigen können. Darin solle es heißen, dass es keine militärische Lösung für die libysche Krise geben könne.



Seit dem Sturz des Machthabers Gaddafi im Herbst 2011 herrscht in dem nordafrikanischen Land Bürgerkrieg. Die Einheiten von General Haftar kontrollieren weite Teile im Osten des Landes. Haftar unterstützt die Gegenregierung in Bengasi.