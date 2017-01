Frankreich TV-Debatte der sozialistischen Bewerber um Präsidentschaftskandidatur

Manuel Valls will Kandidat der Sozialisten für das Präsidentenamt werden. (AFP / Bertrand Guay)

Mit einer ersten TV-Debatte ist der Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der französischen Sozialisten in die heiße Phase eingetreten.

Neben dem früheren Premierminister Valls und Ex-Wirtschaftsminister Montebourg traten fünf weitere Bewerber gegeneinander an. Valls geriet bei der Debatte in die Defensive. Er verteidigte seine frühere Regierungsarbeit, bei der er auch Entlastungen für Unternehmen mitgetragen hatte. Die Sozialisten bestimmen in einer offenen Vorwahl am 22. und 29. Januar ihren Präsidentschaftskandidaten. Staatschef Hollande hatte auf die Bewerbung um eine zweite Amtszeit verzichtet.