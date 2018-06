Frankreichs öffentlich-rechtliches Fernsehen will mit zwei großen französischen Privatsendern eine gemeinsame Online-Plattform für Videoinhalte aufbauen.

Die Allianz ist ein Versuch, sich angesichts des Erfolgs internationaler Streamingdienste wie Netflix besser aufzustellen. France Télévisions sowie die Sender TF1 und M6 planen nach eigener Mitteilung ein Abonnement-Modell.



Die neue Plattform "Salto" soll ein breites Angebot von Nachrichtensendungen über Sport, Unterhaltung, französische Fernsehfilme und US-Serien bis hin zu Dokumentar- und Kinofilmen umfassen. Ein Starttermin wurde nicht genannt. Offen blieb auch, was Verbraucher für die neue Plattform zahlen sollen.



Überlegungen zu neuen Medienallianzen im Onlinebereich gibt es auch in Deutschland. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm schlägt eine gemeinsame digitale Plattform von Sendern und Verlagen auf europäischer Ebene vor, für die er in dieser Woche auch bei Gesprächen in Paris geworben hatte.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.