In Frankreich ist gegen die Vorsitzende der Partei Front National, Le Pen, ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden.

Nach Angaben des zuständigen Gerichtes in Nanterre bei Paris wird gegen Le Pen wegen der "Verbreitung von Gewaltbildern" ermittelt. Sie hatte im Dezember 2015 Fotos der Terrormiliz IS auf Twitter verbreitet. Auf den Bildern war unter anderem der vom IS enthauptete US-Journalist James Foley zu sehen. Sollte Le Pen verurteilt werden, drohen ihr bis zu drei Jahre Haft sowie eine Geldstrafe von 75.000 Euro.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.