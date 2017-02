Frankreich Vier Terror-Verdächtige festgenommen

Die französische Staatsanwaltschaft hat Details zu den vier in Montpellier festgenommenen Terror-Verdächtigen veröffentlicht.

Sie hätten einen Anschlag geplant, teilte Innenminister Le Roux in Paris mit. Wie es aus Sicherheitskreisen verlautet, sind unter den Festgenommenen ein 22-Jähriger und seine 16-jährige Freundin mit Verbindungen zum radikalen Islam. In ihrer Wohnung sei Sprengstoff gefunden worden.



In Frankreich gelten nach einer Reihe von islamistischen Anschlägen die höchste Alarmstufe und der Ausnahmezustand.