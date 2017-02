Frankreich Vier Terror-Verdächtige in Montpellier festgenommen

In der Nähe der südfranzösischen Stadt Montpellier sind vier Terrorverdächtige festgenommen worden (dpa picture alliance Le Midi Libre Jean Michel Mart )

Die französischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen unmittelbar bevorstehenden Terroranschlag verhindert.

Wie Innenminister Le Roux mitteilte, wurden in der Nähe der südfranzösischen Stadt Montpellier vier Verdächtige festgenommen. In ihrer Wohnung sei der hochexplosive Sprengstoff TATP gefunden worden. Bei den Festgenommenen handele es sich um eine 16-Jährige und drei Männer im Alter zwischen 20 und 33 Jahren. Die junge Frau habe Verbindungen zum Terrornetzwerk IS. Sie habe sich offenbar nach Syrien absetzen wollen. TATP wurde auch bei den Terroranschlägen in Paris und Brüssel eingesetzt.



In Frankreich gelten nach einer Reihe von islamistischen Anschlägen die höchste Alarmstufe und der Ausnahmezustand.