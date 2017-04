Wahl-Empfehlungen für die Präsidentenwahl in Frankreich wollte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in der Sendung eigentlich nicht geben. Zu beiden Kandidaten der Mitte, dem Konservativen Francois Fillon und dem Sozialliberalen Emmanuel Macron fand er dann aber doch nette Worte. Und sein Albtraum, so Schäuble, sei es, wenn sich die Rechtspopulistin Marine Le Pen und der Linkspopulist Jean-Luc Melanchon im entscheidenden zweiten Wahlgang gegenüber stünden. "Dann ist es mit der republikanischen Vernunft in Frankreich vorbei." Er hoffe, sagte Schäuble, dass Marine Le Pen nicht die Wahl gewinne.

Die liberale Europa-Abgeordnete Sylvie Goulard unterstützt im Wahlkampf Macron, der als Einzelkämpfer ohne Parteiapparat im Rücken antritt. Macron habe es als einziger Kandidat verstanden, dass Frankreich eine "aktive Europapolitik" brauche. Europa sei das beherrschende Thema bei den Versammlungen seiner "En marche"-Bewegung. Anders als bei einer Bundestagswahl in Deutschland sei in Frankreich die Persönlichkeit der Präsidentschaftsbewerber beim Votum entscheidend.

Wichtig: das deutsch-französische Verhältnis für Europa

Beide Gesprächspartner betonten, wie wichtig das deutsch-französische Verhältnis für Europa sei. Aber auch Deutschland und Frankreich gemeinsam könnten Europa nicht kommandieren, so Schäuble. Frankreich könne aber Brückenbauer sein zwischen nordeuropäischen und südeuropäischen Ländern, schlug Sylvie Goulard vor.

Auch wenn Schäuble bei der Frage, wer nächster französischer Präsident wird, keine Partei ergreifen wollte, einen Tipp hatte er doch parat: Der Zentralstaat Frankreich solle mehr auf Dezentralisierung setzen, um stärker für die Globalisierung gerüstet zu sein. Und ein Lob für die "Grande Nation" sprach der "badische Frankreich-Arainer" Schäuble auch noch aus: "Frankreich hat sehr leistungsfähige Verwaltung."

In Kooperation mit der Neuen Zürcher Zeitung am 12. April 2017 live aus dem Deutschen Theater Berlin.

Es diskutierten:

Sylvie Goulard, MdEP, liberale Europaabgeordnete aus Frankreich und Unterstützerin des Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron

Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, CDU, Bundesminister der Finanzen und Mitglied des CDU-Bundespräsidiums

Gesprächsleitung: Birgit Wentzien, Chefredakteurin Deutschlandfunk und Eric Gujer, Chefredaktor Neue Zürcher Zeitung

Die Diskussion können Sie sechs Monate in unserem Audio-Archiv nachhören.