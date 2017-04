EU-Kommissionschef Juncker hat dem sozialliberalem Präsidentschaftskandidaten Macron gratuliert.

Er wünsche Macron alles Gute für den zweiten Wahlgang, sagte sein Sprecher. Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, Weber, sprach sich für ein Bündnis aller Demokraten gegen die Rechtspopulistin Le Pen aus. Die stolze Nation Frankreich dürfe nicht von einer Gaunerin regiert werden, erklärte Weber. Bundesaußenminister Gabriel äußerte sich optimistisch zur Wahl in Frankreich. Er sei sicher, Macron werde der nächste Präsident, sagte Gabriel am Rande eines Besuchs in Jordanien.