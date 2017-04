In Frankreich stehen heute die elf Kandidaten für die Präsidentschaftswahl in Fernseh-Interviews Rede und Antwort.

Der Sender France 2 gibt den Bewerbern nacheinander jeweils 15 Minuten Zeit, um ihr Programm zu erläutern. Danach hat jeder die Möglichkeit für ein Schlusswort. Eine gemeinsame Diskussionsrunde wurde abgesagt, weil einige Kandidaten Bedenken hatten.



Die Interviews finden drei Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl statt. Beobachter räumen vier Bewerbern Chancen ein, sich am Sonntag für die Stichwahl am 7. Mai zu qualifizieren: Der unabhängige Sozialliberale Macron und die Rechtspopulistin Le Pen liegen in den Umfragen vorn. Dahinter kommen der Konservative Fillon und der Linke Mélenchon.



In Marseille gab es bei einer Demonstration von Gegnern Le Pens Auseinandersetzungen mit der Polizei. Diese setzte nach Korrespondentenberichten Tränengas gegen die Protestierenden ein. Le Pen wird in Marseille ihre letzte Wahlkampfrede vor der Abstimmung am Sonntag halten.