Im Zusammenhang mit dem mutmaßlich islamistisch motivierten Messerangriff von Paris vor fünf Tagen hat die französische Polizei zwei Frauen festgenommen.

Sie stünden dem Angreifer und einem bereits zuvor in Gewahrsam genommenen Freund nahe, sagte Chefermittler Molins in Paris. Der Freund wurde inzwischen in Untersuchungshaft genommen.



Der aus Tschetschenien stammende Täter war am Samstagabend in der Pariser Innenstadt mit einem Messer auf Passanten losgegangen und hatte einen Mann getötet. Fünf weitere Personen wurden verletzt. Der Angreifer wurde von einem Polizisten erschossen.

