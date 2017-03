Die französische Regierung hat die Schließung eines weiteren Flüchtlingslagers angekündigt.

Innenminister Le Roux sagte in Paris, das Lager von Grande-Synthe bei Dünkirchen werde so schnell wie möglich geräumt. Er verwies auf inakzeptable Zustände in dem Camp. Dort gebe es Schlägereien zwischen den Flüchtlingen und Versuche, Geld zu erpressen. Das Lager aus Holzhütten war vor gut einem Jahr von der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" eröffnet worden. Dort sollen sich laut Medienberichten rund 1.500 Menschen aufhalten.



Vor rund fünf Monaten hatte die Regierung bereits ein großes Lager räumen lassen, den sogenannten "Dschungel von Calais".